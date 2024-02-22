Командир "Азову" розповів про серйозну проблему в Силах оборони

Насправді деякі новостворені бригади показали себе непогано, а деякі просто жахливо. Тому що туди поставили 90% мобілізованих, командирів, які на пенсії вийшли, і дали їм, до речі, Leopard та Bradley.

Про це сказав Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" в ефірі програми "Тема з Наталією Мосейчук".

Ще не дали ДШВ, акцентує він, 95-й бригаді.

"Не любите "Азов", не любите Третю штурмову, не даєте туди Bradley та Leopard, окей, переживемо, вже звикли. Але ДШВ, камон? Це прям ідеальні солдати. Їх розкидують по різних напрямках і вони зараз виконують задачі "дирозатикання", замість того, щоб повнокровною бригадою виконувати оборонні або наступальні дії", – наголосив Кротевич.

Раніше "Азов" показав відбиття ворожого штурму на Кремінському напрямку.

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