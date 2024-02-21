Марсель – Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

Текстовий репортаж поєдинку між "провансальцями" і "гірниками" за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

У четвер, 22 лютого, відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24 між донецьким "Шахтарем" і французьким "Марселем".

Команди зіграють на стадіоні "Велодром" у Марселі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перший поєдинок між "гірниками" і "провансальцями" завершився внічию з рахунком 2:2 .

Перед другим матчем проти чемпіона України "Марсель" звільнив Дженнаро Гаттузо з посади головного тренера, команду очолив Жан-Луї Гассе.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Марсель" – "Шахтар".