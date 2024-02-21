Марсель – Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Текстовый репортаж поединка между "провансальцами" и "горняками" за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2023/24 между донецким "Шахтером" и французским "Марселем".

Команды сыграют на стадионе "Велодром" в Марселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первый поединок между "горняками" и "провансальцами" завершился вничью со счетом 2:2 .

Перед вторым матчем против чемпиона Украины "Марсель" уволил Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера, команду возглавил Жан-Луи Гассе.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Марсель" – "Шахтер".