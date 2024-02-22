Призыв к Путину на протесте польских фермеров: эксперт объяснил суть провокации

Блокировка и нарушение логистики приведут к ухудшению экономического положения и снижению доходов поляков, задействованных в логистических цепочках или обслуживающих транзит.

Размещенный на тракторе польского фермера во время протестов возле украинской границы на тракторе плакат с призывом к Путину "разобраться" с Украиной направлен прежде всего к россиянам и полякам, а не к украинцам.

Такое мнение высказал в разговоре с "Еспресо.Захід" экономический эксперт и специалист по коммуникациям Виктор Гальчинский.

“Картинка "Путин наведи порядок" – одна из первых, которые готовятся собственно не для украинского зрителя или вообще украинца, а для россиян и для поляков, которым говорят: смотрите, а здесь у вас проблемы. Хотя на самом деле, если взглянуть на экономическую сторону, эти блокировки и нарушения логистики приведут к ухудшению экономического положения и снижению доходов людей, задействованных в цепочках экспорта в Украину или обслуживающих транзит”, — отметил он.

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Виктор Гальчинский отметил, что в этой цепочке экспортно-импортных перевозок работают минимум 100 000 поляков, которые через месяц-два начнут ощущать спад доходов.

"Им станет хуже жить, и они скажут: надо наводить порядок", — считает эксперт.

На украинского зрителя, по словам Гальчинского, были рассчитаны картинки с рассыпанным зерном, которые должны вызывать у нас негативные эмоции и ненависть к нашему союзнику.

"Хотя, если вернуться к истории 2022 года, первые, кто вышел помогать нашим людям едой, одеждой, давали бесплатно жилье, — это обычные поляки. Их никто не просил, их никто не организовывал. Они поняли, что во-первых, люди в беде, а во-вторых, что могут быть следующими. Власти Польши подключились уже после того, как увидели, как реагируют их избиратели”, — отметил он.

Напомним, Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность из-за пророссийского плаката, который использовал при блокировании границы один из протестующих. Ведомство призывает дистанцироваться от таких лиц, потому что это вредит репутации страны.

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