Туск отреагировал на пропутинский плакат на протесте фермеров у границы

Премьер-министрПольше Дональд Туск заявил, что какие-либо пророссийские лозунги во время протестов фермеров у украинской границы неприемлемы.

Об этом глава польского правительства сказал на пресс-конференции 22 февраля, сообщает Onet.

Туск отмечает, понимает протесты польских фермеров, а также будет пытаться защитить интересы аграриев. Мол, именно для этого ведет переговоры с Украиной и Еврокомиссией. Впрочем, пророссийские лозунги на таких акциях являются "красной линией".

"Есть одна вещь, с которой я никогда не соглашусь: мы не можем позволить проявлять себя на польско-украинской границе и пользоваться фермерскими протестами тем, кто открыто и беззастенчиво поддерживает Путина, служит российской пропаганде и дискредитирует польское государство, нас, поляков, и всех протестующих", — подчеркнул премьер Польши.

Туск подчеркивает, что подобные вещи на протестах – это то, с чем он не согласен.

Напомним, 20 февраля во время протестов польский фермер разместил на тракторе призыв к Путину "разобраться" с Украиной. Также он повесил у плаката красный флаг СССР. МИД Польши выразил обеспокоенность из-за таких действий. Министерство призвало дистанцироваться от таких лиц, потому что это вредит репутации страны.

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