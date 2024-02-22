Блокирование границы: в Польше анонсировали переговоры с фермерами

Подобные переговоры могут произойти впервые за последние 30 лет.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил о начале переговоров с фермерами, устроившими блокаду границы с Украиной. Диалог должен начаться в понедельник, 26 февраля. Впрочем, где именно – пока не известно.

Об этом со ссылкой на политика сообщает Polskie Radio 24.

По словам Колодзейчака, если такие переговоры состоятся, то станут первыми через 30 лет. Представитель министерства также отметил, что ведомство хочет прийти к соглашению с фермерами.

"Создание определенной дорожной карты, временных рамок для решения дальнейших проблем, потому что это не политическая акция, это стратегическая акция, которая должна привести к тому, что через два месяца таких проблем не будет", — подчеркнул он.

Отмечается, что фермеры-блокировщики сами определят своих представителей для участия в переговорах с правительством. По словам политика, это не будут профсоюзные деятели, преследующие сегодня цели политической партии.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил лидеров Польши на границу по решению зерновой блокады. Речь идет о премьер-министре Дональде Туске и президенте Анджее Дуде.

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