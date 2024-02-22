Блокування кордону: в Польщі анонсували переговори з фермерами

Такі переговори можуть статися вперше за останні 30 років.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак повідомив про початок переговорів з фермерами, які влаштували блокаду кордону з Україною. Діалог має розпочатися у понеділок, 26 лютого. Втім, де саме - наразі не відомо.

Про це з посиланням на політика повідомляє Polskie Radio 24.

За словами Колодзейчака, якщо такі переговори відбудуться, то стануть першими за 30 років. Представник міністерства також зазначив, що відомство хоче дійти згоди з фермерами.

"Створення певної дорожньої карти, часових рамок для розв'язання подальших проблем, тому що це не політична акція, це стратегічна акція, яка повинна призвести до того, що через два місяці таких проблем не буде", - наголосив він.

Зазначається, що фермери-блокувальники самі визначать своїх представників для участі у переговорах з урядом. За словами політика, це не будуть профспілкові діячі, які сьогодні переслідують цілі політичної партії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив лідерів Польщі на кордон для вирішення зернової блокади. Йдеться про прем'єр-міністра Дональда Туска та президента Анджея Дуди.

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