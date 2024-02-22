Окупанти намагаються просунутися біля Роботиного - аналітики ISW

Війська Російської Федерації намагаються просунутися біля Роботиного у Запорізькій області.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нещодавно російські війська підтвердили поступ у західній частині Запорізької області. Відео з геолокацією за 21 лютого показує, що загарбники просунулися у західній частині Роботиного. Інші геолокаційні кадри вказують на те, що окупанти також просунулися на захід від Вербового, яке розташоване на схід від Роботиного.

До слова, поблизу Роботиного діють підрозділи російського 70-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Крім того, один р осійський мілблогер стверджував, що нібито російські війська просунулися біля Новопрокопівки, що на південь від Роботиного. Втім, в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Ситуація у Запорізькій області. Карта боїв ISW.

Позиційні бої тривали поблизу Вербового, Роботиного та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного та на південний схід від Орєхова).

Тим часом командувач українського Таврійського угруповання військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські сили на Оріхівському напрямку намагаються рухатися невеликими групами піхоти та на швидкісних всюдиходах, але атаки росіян на цьому напрямку не приносять успіху.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила про активізацію ворога. Зокрема, зазначається, що росіяни хочуть відбити втрачені позиції на півдні. Так, окупанти посилили наступ у напрямку села Роботине Запорізької області, яке вони втратили влітку 2023-го.

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