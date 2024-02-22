Оккупанты пытаются продвинуться у Роботиного — аналитики ISW

Войска русской Федерации пробуют продвинуться на местности Роботиного в Запорожской области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что недавно российские войска подтвердили продвижение в западной части Запорожской области. Видео с геолокацией за 21 февраля показывает, что захватчики продвинулись в западной части Роботиного. Другие геолокационные кадры указывают на то, что оккупанты также продвинулись к западу от Вербового, расположенного к востоку от Роботиного.

К слову, вблизи Роботиного действуют подразделения русского 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа).

Кроме того, один русский милблогер утверждал, что якобы российские войска продвинулись у Новопрокоповки, к югу от Роботиного. Впрочем, в ISW не нашли визуального подтверждения.

Ситуация в Запорожской области. Карта боев ISW.

Позиционные бои продолжались вблизи Вербового, Роботиного и Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботиного и к юго-востоку от Орехова).

Тем временем командующий украинской Таврической группировкой войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские силы на Ореховском направлении пытаются двигаться небольшими группами пехоты и на скоростных вездеходах, но атаки россиян на этом направлении не приносят успеха.

Напомним, разведка Великобритании сообщила об активизации врага. В частности, отмечается, что россияне хотят отразить утраченные позиции на юге. Так, оккупанты усилили наступление в направлении села Роботино Запорожской области, которое они потеряли летом 2023-го.

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