Дощ, мокрий сніг і температура до +11°: якою буде погода в Україні 22 лютого

У четвер, 22 лютого, погода в Україні буде плюсовою. Втім, у багатьох регіонах - опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про туман вночі та вранці у південно-західній частині, а також про ожеледицю на північному сході країни. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У східних областях і в Карпатському регіоні - невеликий мокрий сніг. Вночі температура повітря становитиме 1-6° морозу, а вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території буде невеликий дощ, а вночі - ще й з мокрим снігом. На півдні опадів не прогнозують. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3° тепла до -2°, а вдень +3-8°. На Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині повітря прогріється до 11° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого. / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві

На Київщині - хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень місцями буде невеликий дощ. Швидкість південно-західного вітру - 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде від +3° -1 6°, а вдень - 3-8° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 1-3° тепла, а вдень - 6-8° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли до України прийде весна. Наразі поки що не фіксують настання метеорологічної весни.

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