22 лютого — яке церковне свято, чому краще відмовитися від прання і прасування

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 лютого, в православному календарі день пам’яті мучеників Апамейських - Маврикія і 70 святих. Святий Маврикій був начальником 70 воїнів. Він відмовився від ідолопоклонства і віддав свою вірність Христу. Був відомий своєю мужністю та непохитністю віри.

Разом із Маврикієм ці воїни відмовилися від поклоніння нечистим ідолам. Вони були готові пожертвувати своїм життям заради Христа.

Цар Максиміян, обурений їхнім відмовою, влаштував судилище, де ці мученики були піддані мученням. Вони залишили нам приклад відданості Богу та мужності перед переслідуваннями.

Прикмети 22 лютого

Народні прикмети 22 лютого / Фото: Pexels

Сніжить — до пізньої весни.

Сонце сходить в золотому кольорі — увесь день буде гарна погода.

Шумить хвойний ліс — чекайте на тепло.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна прати та прасувати одяг, інакше на вас чекає багато побутових проблем. Також заборонялося витиратися чужим рушником — всі біди і нещастя перейдуть на вас.

Що можна робити завтра

Цього дня намагалися побачити перелітніх птахів, які повертаються додому з вирію. Вірили, що якщо людина побачить таку зграю, то весь рік буде щасливою. Також, якщо дозволяла погода, селяни починали перші роботи в полі. Готували землю до майбутнього урожаю.

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