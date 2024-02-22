Болгарія припинить використовувати російське ядерне паливо

Країна планує повністю відмовитись від палива з РФ у 2029 році.

Болгарія відмовиться від ядерного палива з Росії та замінить його американським на єдиній в країні атомній електростанції "Козлодуй".

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Видання 24 часа повідомляє, що першу заправку ядерним паливом з США енергетики проведуть у травні цього року.

Видання повідомляє, що на станції працює два реактори.

Вже з травня 2024 року на п'ятому енергоблоці болгарської АЕС використовуватиметься продукція компанії Westinghouse замість палива "дочки" Росатому, компанії ТВЕЛ.

Разом з тим для шостого енергоблоку паливо постачатиме французька Framatome.

Країна планує повністю відмовитись від палива з РФ у 2029 році, хоча раніше використовувала виключно російський продукт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть побудувати мережу міні-АЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що Франція планує побудувати 14 нових ядерних реакторів.

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