Болгарія припинить використовувати російське ядерне паливо

Країна планує повністю відмовитись від палива з РФ у 2029 році.
Болгарія відмовиться від ядерного палива з Росії та замінить його американським на єдиній в країні атомній електростанції "Козлодуй".
Видання 24 часа повідомляє, що першу заправку ядерним паливом з США енергетики проведуть у травні цього року.
Видання повідомляє, що на станції працює два реактори.
Вже з травня 2024 року на п'ятому енергоблоці болгарської АЕС використовуватиметься продукція компанії Westinghouse замість палива "дочки" Росатому, компанії ТВЕЛ.
Разом з тим для шостого енергоблоку паливо постачатиме французька Framatome.
Країна планує повністю відмовитись від палива з РФ у 2029 році, хоча раніше використовувала виключно російський продукт.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть побудувати мережу міні-АЕС.
Крім того, ми раніше інформували, що Франція планує побудувати 14 нових ядерних реакторів.
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