Болгария перестанет использовать российское ядерное топливо

Страна планирует полностью отказаться от топлива из РФ в 2029 году.
Болгария откажется от ядерного топлива из России и заменит его американским на единственной в стране атомной электростанции "Козлодуй".
Издание 24 часов сообщает, что первую заправку ядерным топливом из США энергетики проведут в мае этого года.
Издание сообщает, что на станции работает два реактора.
Уже с мая 2024 года на пятом энергоблоке болгарской АЭС будет использоваться продукция компании Westinghouse вместо топлива "дочки" Росатома, компании ТВЭЛ.
Вместе с тем для шестого энергоблока топливо будет поставляться французским Framatome.
Страна планирует полностью отказаться от топлива из РФ в 2029 году, хотя раньше использовала исключительно российский продукт.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут построить сеть мини-АЭС.
Кроме того, мы ранее информировали, что Франция планирует построить 14 новых ядерных реакторов.
Читайте также:
- Данилов прокомментировал взрывы возле Хмельницкой АЭС
- Временные отключения света возможны: какая ситуация на украинских АЭС.
- В Украине в 2024 году планируют строительство 4 новых атомных реакторов – Галущенко