Болгария перестанет использовать российское ядерное топливо

Страна планирует полностью отказаться от топлива из РФ в 2029 году.

Болгария откажется от ядерного топлива из России и заменит его американским на единственной в стране атомной электростанции "Козлодуй".

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Издание 24 часов сообщает, что первую заправку ядерным топливом из США энергетики проведут в мае этого года.

Издание сообщает, что на станции работает два реактора.

Уже с мая 2024 года на пятом энергоблоке болгарской АЭС будет использоваться продукция компании Westinghouse вместо топлива "дочки" Росатома, компании ТВЭЛ.

Вместе с тем для шестого энергоблока топливо будет поставляться французским Framatome.

Страна планирует полностью отказаться от топлива из РФ в 2029 году, хотя раньше использовала исключительно российский продукт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут построить сеть мини-АЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Франция планирует построить 14 новых ядерных реакторов.

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