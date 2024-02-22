В Сумской области прогремели 33 взрыва

В течение суток российские захватчики совершили 5 обстрелов приграничной территории и населенных пунктов Сумской области.

Также читайте Россия готовит террористический акт против Украины: эксперт призвал готовиться и назвал вероятную дату

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 33 взрыва из минометов и артиллерии. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Новослободская общины.

Великописаревское общество: враг бил из минометов (28 взрывов).

Белопольское общество: с территории РФ совершен минометный обстрел (3 взрыва).

Новослободская община: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты из авиации и артиллерии ударили по Сумщине, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне в очередной раз обстреляли Краматорск, что известно о пострадавших.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.