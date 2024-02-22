В Сумской области прогремели 33 взрыва

Захватчики продолжают обстреливать Сумщину.
В течение суток российские захватчики совершили 5 обстрелов приграничной территории и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 33 взрыва из минометов и артиллерии. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Новослободская общины.
- Великописаревское общество: враг бил из минометов (28 взрывов).
- Белопольское общество: с территории РФ совершен минометный обстрел (3 взрыва).
- Новослободская община: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты из авиации и артиллерии ударили по Сумщине, в результате чего погибли два человека.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне в очередной раз обстреляли Краматорск, что известно о пострадавших.
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