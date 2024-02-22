На этот полигон привезли военные армии РФ из 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП.

Украинские силы обороны нанесли точный удар по полигону с российскими захватчиками на оккупированной территории Херсонской области.

Об этом информирует проект DeepState.

"Просто огненная работа наших артиллеристов по скоплению врага у Подо-Калиновки. Согласно публикуемым в сети данным, под удар попали кацапские 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 сап. Выглядит как утилизация тараканов, которых никак нельзя вывести", в сообщении.

Журналист Денис Казанский ранее сообщал, что на этот полигон привезли военные армии РФ из 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП.

Напомним, ранее сообщалось, что в России разразился скандал из-за реальных потерь кафиров в Авдеевке.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт подсчитал, сколько россиян погибло под Авдеевкой.

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