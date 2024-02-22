ВСУ нанесли точный удар по полигону с оккупантами (видео)

На этот полигон привезли военные армии РФ из 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП.
Украинские силы обороны нанесли точный удар по полигону с российскими захватчиками на оккупированной территории Херсонской области.
Об этом информирует проект DeepState.
"Просто огненная работа наших артиллеристов по скоплению врага у Подо-Калиновки. Согласно публикуемым в сети данным, под удар попали кацапские 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 сап. Выглядит как утилизация тараканов, которых никак нельзя вывести", в сообщении.
Журналист Денис Казанский ранее сообщал, что на этот полигон привезли военные армии РФ из 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП.
Напомним, ранее сообщалось, что в России разразился скандал из-за реальных потерь кафиров в Авдеевке.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт подсчитал, сколько россиян погибло под Авдеевкой.
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