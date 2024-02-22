В Госдепе рассказали детали нового пакета санкций против РФ

США также примут меры, чтобы введенные ранее санкции были исполнены.

Новый масштабный пакет санкций против РФ будет нацелен против военной машины Кремля, а также самого преследующего оппозицию режима.

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Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы всегда ищем дополнительные способы, с помощью которых мы сможем подавить российскую военную машину, лишить российский ВПК компонентов, которые он должен использовать для обеспечения своих военных усилий, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому", — отметил он.

Миллер заявил, что все детали нового пакета санкций будут объявлены позже, но "это будет мощный пакет санкций" против РФ.

Кроме того, представитель Госдепа отметил, что США примут меры, чтобы введенные ранее санкции были исполнены.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против торговой сети, поставлявшей Ирану американские технологии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия вдруг передумала блокировать 13 пакет санкций против РФ.

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