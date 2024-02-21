ЕС одобрил очередной пакет санкций против России

Послы Европейского Союза утвердили новые санкции против Российской Федерации – это уже 13 пакет ограничений.

Об этомсообщил в соцсети Х редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС только дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС против России. Должен быть опубликован в канун годовщины (российского вторжения) 24 февраля", — говорится в его сообщении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила новые санкционные ограничения против Москвы и приветствовала такое решение европолитиков. Отмечается, что 13 пакет официально будет утвержден 24 февраля. Его называют "одним из самых широких, утвержденных ЕС".

"Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина. Введя в общей сложности 2000 списков, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Ранее "Радио Свобода" со ссылкой на должностного лица ЕС сообщало, что 13-й пакет санкций против России будет включать только черные списки.

"Пакет нужен ко второй годовщине (полномасштабной – Ред.) войне, времени немного. Поэтому ЕС предлагает лишь индивидуальные санкции, которые и сделают партнеры G7. Но в то же время Еврокомиссия продолжит работать над внедрением секторальных и принятых санкций и борьбу с их обходом", – рассказал собеседник издания.

По данным источников Reuters в ЕС новый пакет охватывает около 200 юридических и физических лиц. Впрочем, ограничения не содержат новых секторальных мер.

Напомним , Венгрия вдруг передумала блокировать 13-й пакет санкций против РФ. Венгерский глава МИД Петер Сиярто подчеркнул, что Будапешт уступил и не станет препятствовать новым санкциям против РФ.

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