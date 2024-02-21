ЄС схвалив черговий пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу затвердили нові санкцій проти Російської Федерації - це вже 13 пакет обмежень.

Про це повідомив в соцмережі Х редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти Росії. Має бути опублікований напередодні річниці (російського вторгнення )24 лютого", - йдеться у його повідомленні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила нові санкційні обмеження проти Москви та привітала таке рішення європолітиків. Зазначається, що 13-й пакет офіційно буде затверджений 24 лютого. Його називають "одним із найширших, затверджених ЄС".

"Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Ввівши загалом 2000 списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ Росії до безпілотників", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

До слова, раніше "Радіо Свобода" з посиланням на посадовця ЄС повідомляло, що 13-й пакет санкцій проти Росії включатиме тільки чорні списки

"Пакет потрібен до другої річниці (повномасштабної – Ред.) війни, часу небагато. Тому ЄС пропонує лише індивідуальні санкції, що й зроблять партнери G7. Але в той же час Єврокомісія продовжить працювати над впровадженням секторальних і ухвалених санкцій та боротьбу з їх обходом", - розповів співрозмовник видання.

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб. Втім, обмеження не містять нових секторальних заходів.

Нагадаємо, Угорщина раптом передумала блокувати 13-й пакет санкцій проти РФ. Угорський очільник МЗС Петер Сіярто наголосив, що Будапешт поступився і не стане перешкоджати новим санкціям проти РФ.

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