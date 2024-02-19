Угорщина раптом передумала блокувати 13-й пакет санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн ЄС 19 лютого заявив, що Будапешт не блокуватиме тринадцятий пакет санкцій проти Росії.

Про це Сійярто сказав на пресконференції, яка транслювалась на його Facebook-сторінці.

За його словами, всі елементи 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії, які "шкодять угорським інтересам", були вилучені, тому Угорщина не виступатиме проти його схвалення. Але він не оминув звичної критики політики ЄС.

"Основоположні економічні інтереси Угорщини не зачіпаються конкретними заходами в списку санкцій, але проблема значно більша: ЄС продовжує стратегію, яка повністю провалилася, яка не наближає нас до миру, а віддаляє від нього", – сказав Сійярто.

На його думку, попередні пакети санкцій лише завдали шкоди економіці Євросоюзу, де "все ще панує воєнний психоз", хоча "вже зараз зрозуміло", що війна в Україні нібито не завершиться військовим шляхом.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Угорщина відкинула нові санкції проти Росії через наявність у списку китайських компаній. На засіданні послів ЄС Угорщина стала єдиною країною, яка не підтримала 13-й пакет санкцій. Він спрямований проти майже 200 людей та організацій з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають Кремлю у військових діях.

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