Венгрия вдруг передумала блокировать 13-й пакет санкций против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 19 февраля заявил, что Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России.

Об этом Сийярто сказал на пресс-конференции, которая транслировалась на его Facebook-странице.

По его словам, все элементы 13-го пакета санкций ЕС против России, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты, поэтому Венгрия не будет выступать против его одобрения. Но он не обошел привычную критику политики ЕС.

"Основоположные экономические интересы Венгрии не затрагиваются конкретными мерами в списке санкций, но проблема значительно больше: ЕС продолжает полностью провалившуюся стратегию, которая не приближает нас к миру, а отдаляет от него", – сказал Сийярто.

По его мнению, предыдущие пакеты санкций лишь нанесли ущерб экономике Евросоюза, где "все еще властвует военный психоз", хотя "уже сейчас понятно", что война в Украине якобы не завершится военным путем.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Венгрия отвергла новые санкции против России из-за наличия в списке китайских компаний. На заседании послов ЕС Венгрия стала единственной страной, которая не поддержала 13-й пакет санкций. Он направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые, как считается, помогают Кремлю в военных действиях.

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