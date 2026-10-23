Нова зустріч Зеленського та Мадяра під питанням: що відбувається

Володимир Зеленський та Петер Мадяр. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сумнівається, що президент України Володимир Зеленський відвідає Будапешт на урочистостях з нагоди 70-річчя Угорської революції 1956-го.

Про це він заявив в одному з інтерв’ю, повідомляє Euronews.

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За словами Мадяра, Зеленський одержав запрошення на заходи. Втім, він не чекає на приїзд українського лідера. Водночас диктатор Росії Володимир Путін запрошення не отримував.

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Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив Euronews, що Зеленського було запрошено до Будапешта на урочистості. Втім, чи скористається український президент запрошенням, поки що невідомо.

«Ми отримали запрошення. 23 жовтня відбудеться захід з нагоди 70-річчя Угорської революції. Президент України отримав запрошення бути присутнім. Побачимо», — наголошував представник ОП.

Водночас, після зустрічі на саміті ЄС Мадяр та Зеленський заявили про готовність продовжити контакти. Угорський прем’єр запропонував два можливі сценарії: він може приїхати до Києва, звідки разом із Зеленським вирушить до Берегового, або український президент відвідає Будапешт і звідти вони разом поїдуть до цього міста на Закарпатті.

Перші переговори Зеленського та Мадяра

Видання зазначає, що після зустрічі на саміті ЄС у Брюсселі 16 жовтня, де Мадяр та Зеленський зустрілися вперше, лідери заявили про готовність продовжити контакти. Зокрема, угорський прем’єр висловив свою «повну солідарність» з Україною, яка продовжує боротьбу із вторгненням Росії.

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За його словами, сторони домовилися продовжити переговори на рівні міністрів, зокрема щодо національних меншин в обох країнах. Зокрема, прем’єр-міністр висловив подяку Верховній Раді за рішення, яким офіційно визнано злочини проти угорців Закарпаття 1944–1946 років, пов’язані з примусовою працею та масовими депортаціями.

Мадяр додав, що Київ та Будапешт вважають, що «на користь обох країн побудувати новий фундамент для наших політичних та економічних відносин».

Відносини Угорщини та України

Після переговорів у Брюсселі Мадяр пішов назустріч Зеленському та заявив про готовність дозволити транзит українського зерна через територію Угорщини до Західної Європи. Зауважимо, що через атаки РФ транспортування Чорним морем наразі стало неможливим.

Зазначимо, на початку жовтня у ВРУ зареєстрували законопроект №16119 про освітні права корінних народів та національних меншин. Угорщина вже привітала появу документа. Зазначається, що українська мова буде основною мовою освітнього процесу, а у школах, де є відповідні класи чи групи, дозволять використовувати мови національних меншин.

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