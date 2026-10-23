В Україні обмежили доступ до шкільних укриттів: кого не пустять під час тривоги

Уряд обмежив доступ до укриттів у закладах освіти / © Associated Press

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Кабінет міністрів України вніс зміни до правил використання захисних споруд цивільного захисту, суттєво обмеживши доступ сторонніх громадян до укриттів у закладах дошкільної та середньої освіти під час навчального процесу.

Про ухвалення відповідної урядової постанови йдеться на сайті Кабміну.

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Уряд розділив вимоги залежно від типу закладу:

Дитячі садки: укриття у закладах дошкільної освіти можуть використовуватися виключно для захисту учасників освітнього процесу (вихованців та персоналу). Сторонні особи до таких сховищ не допускаються за жодних обставин.

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Школи: під час проведення уроків за очною формою навчання шкільні укриття мають бути доступними тільки для учнів та вчителів закладу.

Постанова передбачає винятки для закладів середньої освіти, проте вони вимагають суворого дотримання кількох обов’язкових умов. Спільне перебування школярів з іншими мешканцями громади в одному сховищі можливе лише за наявності окремого офіційного рішення місцевих органів виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Умови, за яких сторонніх таки пустять

Директор чи засновник закладу мають відчиняти сховища для сторонніх лише за умови виконання одразу трьох вимог: наявності вільної площі, зонування приміщень — щоб діти перебували окремо від дорослих, — та повного гарантування безпеки учнів.

Крім того, інформація про шкільні укриття, куди все ж дозволено доступ стороннім, має публікуватися на сайтах відповідних закладів чи їх засновників. Тобто людина, яка під час повітряної тривоги опинилася поруч зі школою, зможе перевірити заздалегідь, чи пустять її всередину в разі загрози.

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Раніше повідомлялося, що підприємства, які не мають обладнаного укриття, повинні до 4 грудня підготувати комплекс заходів безпеки для працівників, щоб і надалі мати змогу працювати під час жовтого рівня загрози.

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