У Держдепі розповіли деталі нового пакету санкцій проти РФ

США також застосують заходи, щоб введені раніше санкції були виконані.

Новий масштабний пакет санкцій проти РФ буде націлений проти військової машини Кремля, а також самого режиму, що переслідує опозицію.

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Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми завжди шукаємо додаткові способи, за допомогою яких ми зможемо подавити російську військову машину, позбавити російський ВПК компонентів, які він має використовувати для забезпечення своїх військових зусиль, а також притягнути до відповідальності тих, хто до цього причетний", - зауважив він.

Міллер заявив, що всі деталі нового пакета санкцій оголосять пізніше, але "це буде потужний пакет санкцій" проти РФ.

Крім того, представник Держдепу зазначив, що США застосують заходи, щоб введені раніше санкції були виконані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти торгової мережі, яка постачала Ірану американські технології.

Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина раптом передумала блокувати 13-й пакет санкцій проти РФ.

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