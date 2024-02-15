США ввели санкції проти торгової мережі, яка постачала Ірану американські технології

Серед придбаних Іраном товарів були пов'язані з інформаційною безпекою технології.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти закупівельної мережі, яка постачала до Ірану американські технології.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
У повідомленні вказується, що до "чорного списку" потрапили, зокрема, дві фізособи з Ірану та одна фізособа з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).
Також санкції були введені проти компаній в Ірані, ОАЕ та Туреччині, що пов'язані з Центральним банком Ірану.
Американське відомство повідомляє, що закупівельна мережа відповідальна за сприяння експорту товарів і технологій понад 20 компаній Штатів для кінцевих споживачів в Ірані.
Крім того, серед придбаних Іраном товарів були пов'язані з інформаційною безпекою технології.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран починає будівництво четвертого ядерного реактора.
Крім того, ми раніше інформували, що Іран заявив про успішні випробування балістичних ракет великої дальності.
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