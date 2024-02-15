Астрологічний прогноз на 15 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для будь-якої розумової роботи, на якій необхідно зосередитися, відмовившись від фізичних зусиль – вони успіхом не увінчаються.

Символ дня: Журавель.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: як правило, хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго, але це не означає, що їх можна запускати – краще все-таки проконсультуватися з лікарем та отримати необхідні рекомендації.

Харчування дня: можна їсти все, але в помірній кількості.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі нагальної потреби.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, мета яких – знаходження справжнього кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються промовистими, але можуть не справдитися, якщо комусь про них розповісти.

Табу дня: можна позичати тільки ту суму, з якою не шкода розлучитися — отримати гроші назад, найімовірніше, не вдасться.

Цитата дня: "Розмаїття – мати насолоди" (Бенджамін Дізраелі).

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