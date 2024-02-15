Астрологический прогноз на 15 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время благоприятно для любой умственной работы, на которой необходимо и сосредоточиться, отказавшись от физических усилий – они успехом не увенчаются.

Символ дня: Журавль.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: как правило, болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго, но это не значит, что их можно запускать – лучше все-таки проконсультироваться с врачом и получить необходимые рекомендации.

Питание дня: можно есть все, но в умеренном количестве.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, цель которых – обретение настоящей любви

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но могут не сбыться, если кому-нибудь о них рассказать.

Табу дня: можно одалживать только ту сумму, с которой не жаль расстаться – получить деньги обратно, скорее всего, не получится.

Цитата дня: «»Разнообразие – мать наслаждения (Бенджамин Дизраэли).

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