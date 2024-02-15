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Путин ответил, победа кого на выборах президента США будет лучше для РФ

Путин ответил, победа кого на выборах президента США будет лучше для РФ

Президент США Джо Байден и Путин / Фото: Associated Press

Также диктатор в очередной раз пожаловался на "неправильную политику" США по отношению к РФ.

Российский диктатор Путин заявил, что для России было бы лучше, если бы на выборах президент Соединенных Штатов победил бы действующий глава Белого дома Джо Байден.

Об этом он рассказал в ходе общения с российскими средствами массовой пропаганды.

У диктатора спросили, кто лучше для России – Байден или Трамп, на что он ответил, что действующий президент более предсказуем.

"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому выразит доверие американский народ", — заявил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что США отклонили предложение Путина о прекращении огня в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Палаты представителей заявил, что не поставит на голосование помощь Украине.

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