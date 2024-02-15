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Путін відповів, чия перемога на виборах президента США буде кращою для РФ

Путін відповів, чия перемога на виборах президента США буде кращою для РФ

Президент США Джо Байден та Путін / Фото: Associated Press

Також диктатор вчергове пожалівся на "неправильну політику" США щодо РФ.

Російській диктатор Путін заявив, що для Росії було б краще, якби на виборах президент Сполучених Штатів переміг би чинний голова Білого дому Джо Байден.

Про це він розповів під час спілкування з російськими засобами масової пропаганди.

У диктатора запитали, хто краще для Росії — Байден чи Трамп, на що він відповів, що діючий президент більш передбачуваний.

"Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що спікер Палати представників заявив, що не поставить на голосування допомогу Україні.

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