Спікер Палати представників заявив, що не поставить на голосування допомогу Україні

Він заявив, шо зараз у Палати представників "є більш нагальні законопроекти".

Спікер Палати представників Майка Джонсон заявив, шо він поки що не збирається ставити на голосування підтриманий Сенатом законопроект, який містить допомогу Україні.

Про це повідомив американський журналіст Джейк Шерман з посиланням на слова самого Джонсона.

Журналіст заявив, що він запита Джонсона про те, чи збирається винести на розгляд в Палаті законопроєкт Сенату.

"Зараз точно ні. Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на цьому зараз зосереджена увага Палати представників", — цитує журналіст спікера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що демократи в Сенаті США винайшли спосіб ухвалення законопроєкту про допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про виділення допомоги Україні.

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