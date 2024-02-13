Сенат США остаточно підтримав законопроєкт про виділення допомоги Україні: що буде далі

Тепер законопроєкт відправляється до Палати представників.

У вівторок, 13 лютого, Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який включає $60 млрд допомоги Україні.

Про це стало відомо із трансляції засідання Сенату.

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Тепер законопроєкт відправляється до Палати представників, однак спікер палати Майк Джонсон натякнув, що не винесе проєкт на голосування, якщо він пройде через Сенат.

Варто зауважити, що спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував текст законопроєкту, яким передбачається допомога України, оскільки "законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною", маючи на увазі прикордонну політику країни, пише видання The Hill.

ТСН.ua раніше повідомляв, що відомо про голосування в Сенаті та що говорять про Україну.

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