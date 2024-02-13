"Сакральна" дата для Путіна: до чого готуватися українцям 24 лютого

У ЗСУ не виключають, що Росія може завдати потужного масованого удару по Україні 24 лютого.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, 13 лютого.

"Аналітика також свідчить про те, що не обов'язково це буде прив'язано вже до конкретної дати. Ми спостерігали за час повномаштабного вторгнення, що, розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою і намагається створити ефект певної несподіванки", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, окупанти тримають потужні обстріли України на паузі, бо їм потрібен певний час на підготовку.

"Нас продовжують тримати в напрузі через те, що у противника достатньо зброї, у тому числі далекобійної, але вона потребують певного часу на підготовку масованих атак, і не тільки масована атака зрештою може завдати суттєвої шкоди", - пояснила вона.

Нагадаємо, у Росії пропонують на державному рівні відзначати "день вторгнення до України".

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