"Сакральна" дата для Путіна: до чого готуватися українцям 24 лютого

Окупанти зараз тримають потужні обстріли України на паузі.
У ЗСУ не виключають, що Росія може завдати потужного масованого удару по Україні 24 лютого.
Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, 13 лютого.
"Аналітика також свідчить про те, що не обов'язково це буде прив'язано вже до конкретної дати. Ми спостерігали за час повномаштабного вторгнення, що, розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою і намагається створити ефект певної несподіванки", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, окупанти тримають потужні обстріли України на паузі, бо їм потрібен певний час на підготовку.
"Нас продовжують тримати в напрузі через те, що у противника достатньо зброї, у тому числі далекобійної, але вона потребують певного часу на підготовку масованих атак, і не тільки масована атака зрештою може завдати суттєвої шкоди", - пояснила вона.
Нагадаємо, у Росії пропонують на державному рівні відзначати "день вторгнення до України".
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