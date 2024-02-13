Атеш "злив" координати ППО під Москвою – фото

Агент партизанського руху "Атеш" виявив розміщення зенітного ракетно-гарматного комплексу "Тунгуска" у селищі Іллінське-Усово, Московської області.

Про це "Атеш" повідомив у Telegram.

За даними партизанів, комплекс перебуває в активному стані на бойовому чергуванні.

Координати: 55.7739656, 37.2252980.

Координати установки ППО під Москвою

Установка ППО під Москвою

Установка ППО під Москвою

"Противник продовжує збільшувати протиповітряну оборону в глибині Росії. У хід пішли навіть старі радянські системи 80-х років. Причина – успішні удари по військових об'єктах невідомих дронів. Ми сподіваємось на продовження та повідомляємо операторам цих дронів розміщення засобів ППО противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, партизани навідалися до аеродрому в Єйську та дізналися цінну інформацію.

Читайте також провідні новини дня: