Атеш "слил" координаты ПВО под Москвой – фото

Партизаны обнаружили ПВО россиян в Московской области.
Агент партизанского движения "Атеш" нашел место размещения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" в селе Ильинское-Усово, Московской области.
Об этом "Атеш" сообщил в Telegram.
По данным партизан, комплекс находится в активном состоянии на боевом дежурстве.
Координаты: 55.7739656, 37.2252980.
"Противник продолжает наращивать противовоздушную оборону в глубине рф. В ход пошли даже старые советские системы 80-х годов 20 века. Причина этому — успешные удары по военным объектам неизвестных дронов. Мы надеемся на продолжение и сообщаем операторам этих дронов размещение средств ПВО противника", — говорится в сообщении.
Напомним, партизаны посетили аэродром в Ейске и узнали ценную информацию.
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