Атеш "слил" координаты ПВО под Москвой – фото

Агент партизанского движения "Атеш" нашел место размещения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" в селе Ильинское-Усово, Московской области.

Об этом "Атеш" сообщил в Telegram.

По данным партизан, комплекс находится в активном состоянии на боевом дежурстве.

Координаты: 55.7739656, 37.2252980.

Координаты установки ПВО под Москвой

Установка ПВО под Москвой

Установка ПВО под Москвой

"Противник продолжает наращивать противовоздушную оборону в глубине рф. В ход пошли даже старые советские системы 80-х годов 20 века. Причина этому — успешные удары по военным объектам неизвестных дронов. Мы надеемся на продолжение и сообщаем операторам этих дронов размещение средств ПВО противника", — говорится в сообщении.

Напомним, партизаны посетили аэродром в Ейске и узнали ценную информацию.

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