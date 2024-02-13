Президент Румынии созывает Совет нацобороны из-за агрессии России

В частности, рассмотрят ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Президент Румынии Клаус Иоганнис объявил о созыве заседания Высшего совета национальной обороны, которое состоится 21 февраля.

Об этом со ссылкой на пресс-службу румынского лидера сообщает "Европейская правда".

В ходе заседания Высшего совета национальной обороны обсудят вопросы, связанные с "безопасной ситуацией в Черноморском регионе в контексте российской агрессии против Украины и ее последствиями для Румынии".

Как сообщалось, ночью на 10 февраля Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки дронов на Одесскую область. Кроме того, было объявлено предупреждение для населения приграничных населенных пунктов – в уездах Тулча и Галац.

В свою очередь, премьер Румынии Марчел Чолаку заверил, что Россия не будет атаковать его страну. Он подчеркнул, что Москва не совершала никаких умышленных атак на Румынию и не будет этого делать в будущем.

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