Почему Польша и Румыния поднимают самолеты, когда "Шахеды" атакуют Украину: объяснение Игната

Такая практика длится уже не первый день.

Граничащие с Украиной страны заботятся о своей безопасности, поэтому поднимают истребители, когда РФ атакует мирные украинские города.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Раньше этого не было, а должно быть, по-моему. Если идет такая атака, каждая страна должна позаботиться о защите своих границ и граждан. Прилетало и в Румынию, и пролетало через Румынию, пусть клочок, но пролетали ракеты и падали обломки. Поэтому страны, которые хотя и в коллективной безопасности находятся, все равно должны заботиться и о личной защите, поэтому в случае чего они видят, если идет атака "Шахедов", понимают, что "Шахед" может с курса сбиться, может быть недобитый нашими огненными средствами, изменить курс, полететь... Очевидно, нужно перестраховаться, защитить свою территорию... Такая практика уже не первый день продолжается, когда поднимают истребители Воздушные силы Польши и Румынии. Они защищают свои страны. Будут ли они сбивать где-нибудь на украинской территории тот или иной аппарат, который будет в их сторону лететь? Давайте эту тему оставим дипломатии", – сказал он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воздушное пространство Польши трижды нарушали российские ракеты. В ноябре – во время российского обстрела – две ракеты попали в польское зернохранилище. Тогда погибли два человека.

В октябре 2022 года сбитая российская ракета упала в Молдавии.

Во время атаки российских беспилотников в Одесской области в ночь на 10 февраля в Румынии объявили предупреждение для населения приграничных населенных пунктов и поднимали истребители F-16.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Даже соседи слышат! Почему румынские власти не боятся обстрелов РФ? "

Читайте также: