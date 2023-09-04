"Шахеды" залетели в Румынию: стали известны подробности "прилетов"

Во время ночной атаки на Измаильский порт российские беспилотники рухнули и сдетонировали на территории Румынии. Украинские пограничники видели две детонации "шахедов" на территории НАТО.

Об этом 24 Каналу сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Определенными каналами связи пограничники Украины проинформировали румынских коллег, что фиксировали две детонации на территории Румынии в определенных районах во время атаки Россией летательными аппаратами", — уточнил Демченко.

Он добавил, что наши пограничники просили, чтобы коллеги предоставили возможную информацию, связанную с этими случаями.

Напомним, ночью 4 сентября ВС РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Приблизительно в 4:00 БПЛА двигались вдоль границы с Румынией. Сообщалось, что всего оккупанты запустили 17 дронов. Часть из них сбила ПВО, но другая часть попала в гражданские и инфраструктурные объекты.

Во время массированной атаки ВС РФ на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе "Shahed".

В Минобороны Румынии заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

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