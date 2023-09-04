"Шахеди" залетіли до Румунії: стали відомі подробиці "прильотів"

Під час нічної атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Українські прикордонники бачили дві детонації "шахедів" на території країни НАТО.

Про це 24 Каналу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Визначеними каналами зв'язку прикордонники України поінформували румунських колег, що фіксували дві детонації на території Румунії у визначених районах під час здійснення атаки Росією літальними апаратами", - уточнив Демченко.

Він додав, що наші прикордонники прохали, щоб колеги надали можливу інформацію, пов'язану з цими випадками.

Нагадаємо, вночі 4 вересня ЗС РФ атакували Одеську область дронами-камікадзе. Приблизно о 4:00 БПЛА рухались вздовж кордону з Румунією. Повідомлялось, що загалом окупанти запустили 17 дронів. Частину з них збила ППО, але інша частина — влучила у цивільні та інфраструктурні об’єкти.

Під час масованої атаки ЗС РФ на території Румунії впали та вибухнули дрони-камікадзе Shahed.

У Міноборони Румунії заявили, що атаки РФ не становили прямої загрози території країни.

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