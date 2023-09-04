Російські "шахеди" під час атаки впали на територію Румунії - МЗС

У відомстві нагадали про загрозу для інших країн.

Російські війська вночі атакували Україну дронами-камікадзе. Деякі з них впали та здетонували на території Румунії.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - написав він.

Що відомо про нічну атаку по містах України

Влада Дніпропетровщини повідомила про збиття шести дронів "Shahed-136" і влучання в інфраструктурний обʼєкт. Там виникла пожежа. Постраждалих немає.

Одеська обласна військова адміністрація заявила про масовану атаку. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура Подунавʼя (Ізмаїльський район) — у двох громадах зруйновані склади, виробничі будівлі підприємств. Постраждалих, попередньо, немає. ППО над областю вдалося збити 17 дронів.

Згодом Повітряні сили повідомили про збиття 23 з 32 дронів "Shahed", які атакували Одеську та Дніпропетровську області.

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