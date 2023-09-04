Атака БПЛА по Дніпропетровщині: куди влучили окупанти

Українські захисники збили шість ворожих дронів у небі над областю.

Російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками вранці 4 вересня, внаслідок чого є влучання і виникла пожежа.

Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Мережі.

Лисак зазначив, що ніч проти 4 вересня на Дніпропетровщині минула без обстрілів, але ранок почався з ворожої атаки безпілотниками.

Українські сили з Повітряного командування "Схід" знищили 6 російських дронів-камікадзе у небі над областю. Однак зафіксовані влучання.

"Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", – написав Лисак.

За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гучна ніч! Зграї дронів у небі! Є влучання!

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 4 вересня випустили по Одещині та Дніпропетровщині 32 безпілотники Shahed-136/131. Українські сили знищили 23 ворожі БПЛА.

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