Атака БПЛА по Дніпропетровщині: куди влучили окупанти

Українські захисники збили шість ворожих дронів у небі над областю.
Російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками вранці 4 вересня, внаслідок чого є влучання і виникла пожежа.
Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Мережі.
Лисак зазначив, що ніч проти 4 вересня на Дніпропетровщині минула без обстрілів, але ранок почався з ворожої атаки безпілотниками.
Українські сили з Повітряного командування "Схід" знищили 6 російських дронів-камікадзе у небі над областю. Однак зафіксовані влучання.
"Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", – написав Лисак.
За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гучна ніч! Зграї дронів у небі! Є влучання!
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 4 вересня випустили по Одещині та Дніпропетровщині 32 безпілотники Shahed-136/131. Українські сили знищили 23 ворожі БПЛА.
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