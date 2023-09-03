Мешканка Краматорська "селфилась" на фоні ракети: чим це обернулося 

Напередодні, 2 серпня, мешканка Краматорська Донецької області вирішила зробити селфі на тлі ракети, яка після атаки армії РФ застрягла просто посеред проїжджої частини.

Фото опублікував Телеграм-канал "Типичный Краматорск".

Жінка позувала біля ворожого снаряду у яскравій червоній сукні. Знімок вона робила, незважаючи на офіційну заборону влади фільмувати місця попадання ракет, військову техніку та інші деталі про війну, які можуть використати окупанти.

Після такої фотосесії патрульні провели "роз'яснювальну" бесіду з жінкою.

"Патрульні, які працювали на місці події, встановили особу жінки, перевірили її за наявними базами, а також провели профілактичну бесіду про неприпустимість такої безвідповідальної поведінки та відправили додому", - розповіла пресофіцерка Патрульної поліції Краматорська та Слов'янська Ксенія Яцен.

Ракета в Краматорську. Фото: "Типичный Краматорск".

Мешканка Краматорська фотографується біля ракети. Фото: "Типичный Краматорск".

Як повідомлялося, 2 вересня, росіяни вчергове обстріляли Краматорськ на Донеччині. Окупанти поцілили у квартиру багатоповерхівки, на територію поблизу цвинтаря та пошкодили дорожнє полотно. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

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