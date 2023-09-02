Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вчергове обстріляли Краматорськ: що відомо

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
14
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни вчергове обстріляли Краматорськ: що відомо

Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА

Окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.

Сьогодні, 2 вересня, загарбники знову обстріляли Краматорськ. Вони поцілили у квартиру багатоповерхівки, на територію поблизу цвинтаря та пошкодили дорожнє полотно.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА / ©
Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА

Деталі

В ОВА зазначають, що ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. На місці удару працюють рятувальники й поліція.

Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА / ©
Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА

"Навіть відносно віддалені від фронту міста, як Краматорськ, живуть із постійним ризиком обстрілів", – акцентує Кириленко.

Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА / ©
Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА

Відтак жителів закликають відповідально ставитися до своєї безпеки. 

Нагадаємо, вночі 15 серпня російські окупаційні війська вночі обстріляли Краматорськ Донецької області. Попередньо, окупанти атакували місто з зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок атаки є загиблі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
14
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація