Росіяни вчергове обстріляли Краматорськ: що відомо

Сьогодні, 2 вересня, загарбники знову обстріляли Краматорськ. Вони поцілили у квартиру багатоповерхівки, на територію поблизу цвинтаря та пошкодили дорожнє полотно.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА

Деталі

В ОВА зазначають, що ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. На місці удару працюють рятувальники й поліція.

Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА

"Навіть відносно віддалені від фронту міста, як Краматорськ, живуть із постійним ризиком обстрілів", – акцентує Кириленко.

Обстріл Краматорська / Фото з телеграму Донецької ОВА

Відтак жителів закликають відповідально ставитися до своєї безпеки.

Нагадаємо, вночі 15 серпня російські окупаційні війська вночі обстріляли Краматорськ Донецької області. Попередньо, окупанти атакували місто з зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок атаки є загиблі.

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