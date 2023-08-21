Шпигував за українськими блокпостами у Краматорську: СБУ викрила інформатора ФСБ

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Служба безпеки України викрила зрадника, який шпигував за українськими блокпостами у Краматорську
Про це інформує СБУ.
Зазначається, що інформатор ФСБ збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини.
"Зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав конакти зі спецслужбою країни-агресора. до початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся до Краматорська, а навесні цього року отримав перше завдання від свого "куратора" з ФСБ", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, затриманий відстежував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті. Він збирав точні координати українських блокпостів.
"Отримані відомості фігурант передавав до ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні "характеристики". За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову "винагороду" Суми надходили на банківську картку зловмисника, - повідомили в СБУ.
Під час обшуку у нього вилучили 2 мобільні телефони, банківські картки та "змінні" SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з фсб. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Раніше Служба безпеки України викрила ще 7 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України, серед затриманих - троє посадовців військкоматів.
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