Шпигував за українськими блокпостами у Краматорську: СБУ викрила інформатора ФСБ

Служба безпеки України викрила зрадника, який шпигував за українськими блокпостами у Краматорську

Про це інформує СБУ.

Зазначається, що інформатор ФСБ збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини.

"Зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав конакти зі спецслужбою країни-агресора. до початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся до Краматорська, а навесні цього року отримав перше завдання від свого "куратора" з ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, затриманий відстежував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті. Він збирав точні координати українських блокпостів.

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"Отримані відомості фігурант передавав до ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні "характеристики". За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову "винагороду" Суми надходили на банківську картку зловмисника, - повідомили в СБУ.

Під час обшуку у нього вилучили 2 мобільні телефони, банківські картки та "змінні" SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з фсб. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

СБУ затримала інформатора ФСБ

Раніше Служба безпеки України викрила ще 7 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України, серед затриманих - троє посадовців військкоматів.

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