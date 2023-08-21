Шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске: СБУ разоблачила информатора ФСБ

Служба безопасности Украины разоблачила предателя, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что информатор ФСБ собирал разведданные на территории прифронтовой Донбасса.

"Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории РФ и имел конакты со спецслужбой страны-агрессора. к началу полномасштабного вторжения России он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего "куратора" из ФСБ ", – говорится в сообщении.

В частности, задержанный отслеживал места временной дислокации и маршруты движения сил обороны в прифронтовом городе. Он собирал точные координаты украинских блокпостов.

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"Полученные сведения фигурант передавал в ФСБ через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокации объектов ВСУ и их "характеристики". За каждую выполненную задачу российская спецслужба платила своему информатору денежное "вознаграждение" Сумы поступали на банковскую карточку злоумышленника, — сообщили в СБУ. .

Во время обыска у него изъяли 2 мобильных телефона, банковские карты и "сменные" SIM-карты, на которые он зарегистрировал мессенджеры для общения с ФСБ. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).



В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

СБУ задержала информатора ФСБ

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила еще 7 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины, среди задержанных — трое чиновников военкоматов.

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