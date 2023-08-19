СБУ разоблачила еще 7 коррупционных схем для ухилянцев: среди задержанных чиновники военкоматов

К организации сделок причастны более 10 человек.

Служба безопасности Украины разоблачила еще 7 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины, среди задержанных — трое чиновников военкоматов.

Об этом СБУ сообщает в Сети.

Отмечается, что к организации сделок причастны более 10 человек, среди которых — чиновники военкоматов и военно-врачебных комиссий.

За деньги они "помогали" потенциальным призывникам избежать военной службы на основании поддельных документов о "неудовлетворительном" состоянии здоровья, или якобы перевозка иностранной резинопомощи", — рассказали в СБУ.

В целом, стоимость таких "услуг" составляла до 9 тысяч долларов. Сумма зависела от разновидности "схемы" и срочности "заказа".

СБУ разоблачила еще 7 коррупционных схем для ухилянцев

СБУ разоблачила еще 7 коррупционных схем для ухилянцев

СБУ разоблачила еще 7 коррупционных схем для ухилянцев

Напомним, что в Одесской области командира взвода одной из воинских частей подозревают во взяточничестве и применении насилия к подчиненным.

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