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СБУ атаковала аэродром в Адыгее, где стояли носители КАБов: что удалось поразить
СБУ поразила два российских истребителя Су-35 и Су-34 на аэродроме в Адыгее.
В ночь на воскресенье, 4 октября, беспилотники Службы безопасности Украины нанесли успешный удар по военному аэродрому «Ханская» в Республике Адыгея (РФ).
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили:
Су-35. Это многоцелевой истребитель, который считается одним из самых современных боевых самолетов РФ. Экспортная стоимость — около $100 млн.
Су-34 — истребитель-бомбардировщик, ключевой самолет российской тактической авиации. Экспортная стоимость — около $50 млн.
склад боеприпасов на территории аэродрома.
Оба самолета являются носителями управляемых авиационных бомб (КАБов), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам. Особенно от КАБов в последнее время страдают Сумы.
Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина удвоит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на удары по мостам украинской столицы.