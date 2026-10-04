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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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СБУ атаковала аэродром в Адыгее, где стояли носители КАБов: что удалось поразить

СБУ поразила два российских истребителя Су-35 и Су-34 на аэродроме в Адыгее.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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СБУ уничтожает авиацию РФ: детали атаки дронов на военный аэродром в Адыгее

СБУ уничтожает авиацию РФ: детали атаки дронов на военный аэродром в Адыгее

В ночь на воскресенье, 4 октября, беспилотники Службы безопасности Украины нанесли успешный удар по военному аэродрому «Ханская» в Республике Адыгея (РФ).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили:

  • Су-35. Это многоцелевой истребитель, который считается одним из самых современных боевых самолетов РФ. Экспортная стоимость — около $100 млн.

  • Су-34 — истребитель-бомбардировщик, ключевой самолет российской тактической авиации. Экспортная стоимость — около $50 млн.

  • склад боеприпасов на территории аэродрома.

Оба самолета являются носителями управляемых авиационных бомб (КАБов), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам. Особенно от КАБов в последнее время страдают Сумы.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина удвоит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на удары по мостам украинской столицы.

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