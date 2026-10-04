Бывший охранник «Моторолы» совершил двойное жестокое убийство

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Теймураз Гогиашвили, ранее работавший личным охранником известного главаря группировки «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола», жестоко убил и расчленил жену и дочь московского ресторатора Мамуки Церетели.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

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Бывший охранник боевика «Моторолы» совершил двойное убийство и расчленил жертв в России

В 2016 году Гогиашвили, который имел позывной «Гога», был рядом с «Моторолой» во время взрыва в лифте, где тот погиб. Тогда российские медиа утверждали, что «Гога» также получил смертельные ранения.

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Впрочем, эта информация оказалась фейком: охранник выжил и впоследствии перебрался в РФ, где продолжил совершать тяжкие преступления. В частности, он переключился на убийства женщин.

«Таких замечательных людей российская пропаганда с 2014 года представляла нам как героев Донбасса и защитников русскоязычного населения», — пишет Казанский.

Журналист ссылается на российские источники информации, утверждающие, что Теймураз Гогиашвили жестоко убил и расчленил жену и дочь Мамуки Церетели — 19-летнюю Дарью убил в гараже, а затем застрелил и расчленил ее мать Елену в квартире на Жулебинском бульваре в Москве.

Преступник был задержан в Воронежской области. Пока он на допросе. По информации российских правоохранительных органов, он признался в обоих убийствах.

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Россияне: другие новости

Напомним, в России растет тревожность и готовится новая волна эмиграции, которую правозащитники называют «панической». Хотя выезд не достигает масштабов массового бегства в 2022 году, россияне снова покидают страну или ищут варианты для релокации. Основными причинами стали страх новой мобилизации после выборов, угроза призыва, жесткое ограничение гражданских свобод и давление на активистов, а также экономические проблемы, топливный кризис и масштабные блокировки интернета на фоне атак украинских дронов.

Странами назначения для эмигрантов остаются Грузия, Армения, Казахстан и Турция. Представители правозащитных организаций отмечают, что количество обращений за помощью с выездом резко возросло, а в соцсетях россияне активно делятся намерениями покинуть РФ. Реагируя на это, секретарь Совбеза Армении заявил о готовности помочь уклоняющимся от призыва, что вызвало негодование в МИД России и Госдуме.

В то же время, главной мотивацией для побега россиян остается исключительно собственный комфорт и страх за личную безопасность. Ни один из опрошенных эмигрантов не упомянул о ежедневных жертвах среди украинцев от действий российских военных и не заявил о необходимости прекращения войны.

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