Дело главаря "ЛНР" Леонида Пасечника передали в суд

Главаря террористической группировки будут судить за ряд преступлений против основ нацбезопасности Украины.

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении так называемого "председателя ЛНР" Леонида Пасечника.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Обвиняемому инкриминированы умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, публичные призывы к их совершению по предварительному сговору группой лиц, а также участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст.111-1 УК Украины).

"Расследованием установлено, что с 2018 года обвиняемый после так называемых "очередных выборов" стал возглавлять незаконно созданную псевдореспублику", — говорится в сообщении.

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К противоправным действиям Леонида Пасечника относится, в частности, подписание им фейкового закона "О референдуме ЛНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ" 20 сентября 2022 г., а также его заявления в пропагандистских местных и российских СМИ о необходимости присоединения "республики” к стране-агрессору.

Как известно, после обнародования "результатов" незаконного референдума обвиняемый обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии "ЛНР" в состав Российской Федерации.

"30 сентября 2022 так называемый "председатель ЛНР" во время встречи с президентом РФ подписал незаконный договор о "присоединении" временно оккупированной территории Луганской области к России, чем нарушил территориальную целостность Украины в границах, определенных Конституцией Украины", — напомнили в Офисе генпрокурора .

Специальное досудебное расследование по делу Леонида Пасечника, который продолжает активно осуществлять антиукраинскую деятельность, выдает и подписывает юридически никчемные "документы" и сотрудничает с представителями государства-агрессора, проводили следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Что известно о Леониде Пасечнике

53-летний Леонид Пасечник родился в Ворошиловграде (теперь — Луганск), окончил Донецкое высшее военно-политическое училище. С 1993 года работал в Службе безопасности Украины. Являлся начальником подразделения по борьбе с контрабандой главного отдела "К" управления СБУ в Луганской области, начальником Стахановского межрайонного отдела.

В 2014 году, когда боевики оккупировали Луганск, перешел на сторону террористов. В "ЛНР" получил должность "министра госбезопасности", на которой находился три года. Разные источники говорят, что именно этот пост помог ему разбогатеть благодаря коррупционным схемам.

Напомним, в октябре 2022 года президент государства-агрессорки "назначил" Леонида Пасечника руководителем так называемой "ЛНР".

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