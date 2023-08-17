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Справу ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника передали до суду

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Справу ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника передали до суду

Так званий "голова ЛНР" Леонід Пасічник / Фото: Associated Press

Верховоду терористичного угруповання судитимуть за низку злочинів проти основ нацбезпеки України.

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого “голови ЛНР” Леоніда Пасічника.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Обвинуваченому інкриміновано умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

“Розслідуванням встановлено, що від 2018 року обвинувачений після так званих “чергових виборів” став очолювати незаконно створену псевдореспубліку”, - йдеться у повідомленні.

До протиправних дій Леоніда Пасічника належить, зокрема, підписання ним фейкового закону “Про референдум ЛНР з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта РФ” 20 вересня 2022 року, а також його заяви  у пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання “республіки” до країни-агресора.

Як відомо, після оприлюднення “результатів” незаконного референдуму обвинувачений звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією про прийняття “ЛНР” до складу Російської Федерації.

“30 вересня 2022 року так званий “голова ЛНР” під час зустрічі з президентом РФ підписав незаконний договір про “приєднання” тимчасово окупованої території Луганської області до Росії, чим порушив територіальну цілісність України у кордонах, визначених Конституцією України”, - нагадали в Офісі генпрокурора.

Спеціальне досудове розслідування у справі Леоніда Пасічника, який надалі активно здійснює антиукраїнську діяльність, видає та підписує юридично нікчемні “документи” та співпрацює з представниками держави-агресора, проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Що відомо про Леоніда Пасічника

53-річний Леонід Пасічник народився у Ворошиловграді (тепер - Луганськ), закінчив Донецьке вище військово-політичне училище. Від 1993 року працював у Службі безпеки України. Був начальником підрозділу із боротьби з контрабандою головного відділу "К" управління СБУ в Луганській області, начальником Стаханівського міжрайонного відділу.

2014-го року, коли бойовики окупували Луганськ, перейшов на бік терористів. У "ЛНР" отримав посаду "міністра держбезпеки", на якій перебував три роки. Різні джерела кажуть, що саме ця посада допомогла йому розбагатіти завдяки корупційним схемам.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент держави-агресорки "призначив" Леоніда Пасічника керівником так званої "ЛНР".

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Дата публікації
Перегляди
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