Справу ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника передали до суду

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого “голови ЛНР” Леоніда Пасічника.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Обвинуваченому інкриміновано умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

“Розслідуванням встановлено, що від 2018 року обвинувачений після так званих “чергових виборів” став очолювати незаконно створену псевдореспубліку”, - йдеться у повідомленні.

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До протиправних дій Леоніда Пасічника належить, зокрема, підписання ним фейкового закону “Про референдум ЛНР з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта РФ” 20 вересня 2022 року, а також його заяви у пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання “республіки” до країни-агресора.

Як відомо, після оприлюднення “результатів” незаконного референдуму обвинувачений звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією про прийняття “ЛНР” до складу Російської Федерації.

“30 вересня 2022 року так званий “голова ЛНР” під час зустрічі з президентом РФ підписав незаконний договір про “приєднання” тимчасово окупованої території Луганської області до Росії, чим порушив територіальну цілісність України у кордонах, визначених Конституцією України”, - нагадали в Офісі генпрокурора.

Спеціальне досудове розслідування у справі Леоніда Пасічника, який надалі активно здійснює антиукраїнську діяльність, видає та підписує юридично нікчемні “документи” та співпрацює з представниками держави-агресора, проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Що відомо про Леоніда Пасічника

53-річний Леонід Пасічник народився у Ворошиловграді (тепер - Луганськ), закінчив Донецьке вище військово-політичне училище. Від 1993 року працював у Службі безпеки України. Був начальником підрозділу із боротьби з контрабандою головного відділу "К" управління СБУ в Луганській області, начальником Стаханівського міжрайонного відділу.

2014-го року, коли бойовики окупували Луганськ, перейшов на бік терористів. У "ЛНР" отримав посаду "міністра держбезпеки", на якій перебував три роки. Різні джерела кажуть, що саме ця посада допомогла йому розбагатіти завдяки корупційним схемам.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент держави-агресорки "призначив" Леоніда Пасічника керівником так званої "ЛНР".

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