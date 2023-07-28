ЗСУ ліквідували командира бригади бойовиків ﻿"Призрак"

Командира батальйону бойовиків "Призрак" Артура Богаченка ліквідували.

Інформацію підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, однак подробиць не надав.

"Успішно демобілізований командир батальйону "Призрак" Артур Богаченко. Вирушив у гості до Мозгового і Маркова" — підписав Штефан фото терориста.

Що відомо про батальйон "Привид"

Батальйон "Призрак" є незаконним збройним формуванням, що входить до другого армійського корпусу РФ. Його створили 2014 року на тимчасово окупованій росіянами частині Луганської області.

Лідером формквання був Олексій Мозговий. Його усунули в травні 2015 року під час другого замаху. Поруч із його автомобілем спрацював відволікаючий вибуховий пристрій, після чого машину бойовика розстріляли. Разом із Мозговим загинули його охоронці.

2020 року унаслідок ДТП загинув ще один комбат бойовиків – Олексій Марков. Це відбулось в окупованому Луганську.

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