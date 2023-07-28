Чи має Україна засоби, щоб потопити Чорноморський флот РФ — думка експерта

Топити весь російський флот немає сенсу, тому що для України найбільш небезпечними є носії “Калібрів”, підводні човни, які плавають у Чорному морі. Дрібні судна, які є там, з бухти в Севастополі виходити вже не будуть.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Михайло Притула.

“Але я думаю, що Генштаб щось планує у цьому випадку. Ми бачимо перемовини про протикорабельні ракети, підготовку наших за побічними ознаками. Я думаю, що вони просто побояться навіть підходити близько до берега України. Це єдине, що вони можуть”, — зазначив експерт.

Він додав, що дуже хочеться побачити якісь зенітно-ракетні системи в українців, на кшталт розібраних раніше: “Може десь залишились на складах комплекси С-200, які стояли на обороні Києва. Це потужний ЗРК, ракета якого летить на 250 км. Тобто вона була б дуже корисною у цьому випадку для боротьби з Ту-22М3, які запускають Х-22 по Одесі і півдню України”.

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Нагадаємо, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів. Агресор має намір підірвати цивільні судна й звинуватити в цьому Україну.

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